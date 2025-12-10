RGE 94/2024. In Messina (ME), Bordonaro – Lotto UNICO: Piena proprietà (100%) di unità immobiliare ad uso civile abitazione, posta al piano sesto di una palazzina facente parte di un complesso condominiale. L’unità immobiliare è composta da: ingresso/soggiorno, un’ampia cucina con accesso diretto al balcone, n.2 camere con accesso diretto al balcone, n.2 bagni, n.1 ripostiglio e posto auto interno al condominio. PREZZO BASE Euro 74.775,00. Offerta minima Euro 56.081,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 03/02/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bisignano Michela 3452181917, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)