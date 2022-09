Proc. es. n. 406/11 R.E. LOTTO 1 – Messina, Via Minissale Alto, Compl. “Valleverde”, Appartamento nel fabbricato n. 13.3, composto da pranzo con a.c., tre vani ed accessori e balcone a P. 6 e da mansarda non abitabile composta da ampio locale, due vani, w.c. e terrazzi e balcone a P. 7, quest’ultima in pessime condizioni a causa di incendio sviluppatosi nell’immobile. Sono compresi un piccolo deposito a p. 7 ed un garage a P. T. della stessa palazzina. In data 14.5.22 depositata perizia integrativa, cui si fa pieno ed esclusivo riferimento, a seguito di incendio nella mansarda con danneggiamento all’immobile e agli impianti, in cui il C.T.U. ha indicato in euro 28.000,00 i costi del recupero della stessa come sottotetto non abitabile (come da progetto autorizzato). Prezzo base d’asta: euro 98.971,88. LOTTO 2 – Messina, Fraz. Camaro S. Paolo, Via F. Testa, Appartamento nella Pal. G, sc. B, 3^ el. f.t. (in catasto P. 3), di due vani ed accessori, di complessivi mq. lordi 55 circa; in stato di conservazione sufficiente. Prezzo base d’asta: euro 30.600,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 1.12.2022 alle ore 16.45 Luogo: Messina, Via Ducezio 12 Per info: 090/6409852 – 090/670129. Ruolo G.E. Dott.ssa Bisignano . Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero.

Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it e www.normanno.com

