RGE 270/2018. In Messina (ME), villaggio Briga Marina, complesso Araucaria – Lotto UNICO: Immobile con una superficie abitativa lorda catastalmente individuata di mq 88 oltre balcone e terrazze per circa 75 mq conteggiato ad 1/4 e, pertanto mq. 18.75 per un totale di 106.75 mq. PREZZO BASE Euro 68.000,00. Offerta minima Euro 51.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 17/12/2020 ore 12:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Professionista Delegato e Custode Avvocato Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

