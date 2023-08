Arriva lo “Zaino Sospeso”: come donare nelle librerie e cartolerie aderenti a Messina

Aiutare alunni e studenti in difficoltà economica donando libri, zaini, album da disegno, quaderni e tutto il necessario per il rientro a scuola: è lo “Zaino Sospeso”, una raccolta solidale lanciata dal Lions Club di Messina e rivolta alle famiglie bisognose del territorio.

«È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato – si legge in una nota – garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico».

Zaino Sospeso: come donare a Messina

“Zaino Sospeso” è l’iniziativa dell’organizzazione no profit Lions Club International che, a Messina, permetterà di aiutare le famiglie in difficoltà economica ad affrontare le prossime spese in vista dell’inizio della scuola. Per partecipare alla raccolta solidale basterà recarsi alle librerie e cartolerie messinesi aderenti e acquistare il materiale scolastico che si vuole donare. Sarà, inoltre, possibile consegnare materiale usato purché sia in buone condizioni.

È possibile donare ogni tipo di materiale scolastico come ad esempio: libri, zaini, dizionari, penne e matite, quaderni, album da disegno e astucci.

Le librerie e cartolerie aderenti a Messina

L’elenco delle librerie e cartolerie di Messina dove sarà possibile recarsi per partecipare all’iniziativa “Zaino Sospeso” e donare materiale scolastico agli alunni in difficoltà:

La Casa di Giulia, libri e altrecose in Via Camiciotti, 35 ad angolo con via Giordano Bruno;

in Via Camiciotti, 35 ad angolo con via Giordano Bruno; Goop Messina in Corso Cavour, 86;

in Corso Cavour, 86; La Feltrinelli Point in via Ghibellina, 32;

in via Ghibellina, 32; Libreria Delta in via XXIV maggio, 95.

