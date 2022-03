Elezioni Amministrative, Lillo Valvieri si candida alla Presidenza della IV Circoscrizione

Come sta succedendo in queste ultime ore, i candidati alle prossime elezioni amministrative di Messina (di cui ancora non si conosce la data certa, ma si parla di maggio o giugno 2022), affidano ai social i loro messaggi di candidatura; adesso tocca a Lillo Valvieri, noto parrucchiere della città e già presidente dell’Associazione “Le vetrine di via Garibaldi”. Valvieri, infatti, ha deciso di candidarsi a Presidente della IV Circoscrizione con una lista civica fondata proprio da lui.

«Chi mi conosce davvero sa che la passione per la politica l’ho sempre coltivata fin da bambino. Sono sempre stato mosso da un ardore fuori dal comune. Oggi – scrive Lillo Valvieri – a 42 anni posso affrontare con maturità quella passione e trasformarla in un obiettivo concreto per la collettività. Le persone sono sempre state il fulcro della mia attività professionale ed è grazie a loro, ai miei clienti, ma anche, perché no, ai miei detrattori, che sono cresciuto, prendendo spunto dalle loro parole, dai consigli ricevuti e, talvolta, dai saggi insegnamenti.

Oggi scendo in campo per il mio quartiere, per la mia gente, per tutti coloro che vogliono riconoscersi in un progetto “libero”, innovativo e ambizioso ed essere parte integrante del bene comune. Alle prossime elezioni amministrative di Messina mi candido a Presidente della IV Circoscrizione con una lista civica fondata dal sottoscritto. Se vuoi diventare protagonista anche tu, senza sigle politiche di appartenenza, entra in squadra con noi e partecipa a questo importante percorso di cambiamento».

Dopo Alessandro Russo, che si candida (di nuovo) al Consiglio Comunale, è la volta di Lillo Valvieri, che ha già pronto il logo (che per colori riprende quello della Lega di Matteo Salvini) e un programma; il primo pubblicato per questa nuova tornata elettorale. Valvieri, infatti, parla di: arte, cultura, bellezza, verde e innovazione. Su questo ultimo punto Valvieri ha intenzione (qualora dovesse vincere) di creare una “vallata delle innovazioni”, per dare un futuro ai ragazzi di questa città.

