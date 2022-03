Elezioni amministrative, Giandomenico La Fauci si ricandida al Consiglio Comunale

Così come Alessandro Russo, ma dall’altra parte, Giandomenico La Fauci di Ora Messina si ricandida al Consiglio Comunale per le prossime elezioni amministrative 2022 di Messina. Anche La Fauci affida il suo messaggio ai social.

«Il lavoro non è finito. Ho riflettuto e capito che il mio percorso al servizio della città di Messina non è terminato. Per questo motivo – scrive Giandomenico La Fauci – ho deciso di ricandidarmi al Consiglio Comunale della città di Messina. Questo mio primo mandato mi ha regalato la possibilità di confrontarmi coi problemi reali dei cittadini, di scontrarmi con idee opposte alle mie e di agire sempre per il bene comune e mai per la ragione personale. Sono stati anni difficili per il mancato confronto con l’Amministrazione. Un peccato reale quello di non aver potuto lavorare in sinergia – e non per nostra volontà – per migliorare la nostra Messina.

Ci ho messo impegno, passione infinita e ascolto. Ecco, il punto da cui vorrei ripartire è quello dell’ascolto dei problemi quotidiani dei cittadini. Contano loro, conta la gente che si trova di fronte a difficoltà che sembrano insormontabili. Per me parla il lavoro di questi anni, fatto di azioni e battaglie al servizio della cittadinanza. Rappresentare la città di Messina è un onore, che non pesa mai anche quando ci sono da fare sacrifici e rinunce. Un onore che ti spinge a non fermarti mai. Far parte del Consiglio Comunale è stata una lezione, mi ha maturato e migliorato anche come cittadino.

So benissimo che ci sarà qualcuno che si sarebbe aspettato di più. Posso rispondere che anch’io mi aspetto sempre di più da me stesso, perché non amo accontentarmi. Per questo motivo voglio tornare a mettermi in gioco, voglio proseguire il mio percorso. La fiducia della gente credo di averla conquistata e meritata con i fatti, non con promesse o facili aiuti. Non mi rappresenta, e non mi rappresenterà mai, promettere cose irrealizzabili per apparire. Mi piace essere, mi piace la concretezza dei risultati che soddisfano i cittadini. Il lavoro deve andare avanti, io ci sono».

Intanto, alle prossime amministrative di Messina, scende in campo anche Lillo Valvieri, che si candida con una sua lista civica a Presidente della IV Circoscrizione.

