Tre libri da leggere nell’estate 2023: i consigli dei librai di Messina (parte 3) – VIDEO

Una storia a fumetti, un romanzo ironico su un periodo buio del Novecento europeo, un libro per ragazzi: questi i libri da leggere nell’estate 2023 dell’ultimo appuntamento della stagione con i “Consigli dei librai di Messina”. Per questa puntata vi portiamo in riva al mare, per scoprire una libreria che si affaccia sullo Stretto.

Torna per l’estate 2023 la rubrica di Normanno.com dedicata ai “Consigli dei librai di Messina”. Per questo agosto, abbiamo chiesto a tre librai di altrettante librerie della città dello Stretto di suggerirci tre libri da leggere sotto l’ombrellone. Nella prima puntata siamo andati alla libreria “Gilda dei Narratori” per ascoltare i suggerimenti di Giuseppe De Domenico, poi ci siamo spostati alla “Libreria Colapesce” gestita da Venera Leto e, infine, approdiamo a Pace, al numero 429/431 di via Consolare Pompea, alla libreria Mondadori Doralice, da Armando Montalto.

Quali sono i libri da leggere consigliati per l’estate 2023? Armando ci suggerisce: «Il primo libro che vi consiglio racconta la Sicilia a fumetti, in maniera alternativa; il secondo parla di chi è sopravvissuto agli orrori della storia; il terzo è dedicato ai ragazzi che non amano molto la matematica.

Tre libri da leggere nell’estate 2023: i consigli della Libreria Mondadori Doralice di Messina

Si chiude qui questo appuntamento con i “Consigli dei librai di Messina” per l’estate 2023. Speriamo che i consigli di Giuseppe, Venera e Armando vi siano piaciuti e se avete voglia di consigliare anche voi qualche libro da portare al mare (o anche in montagna, per chi cerca temperature più miti) vi invitiamo a farlo nei commenti. Buone letture.

(8)