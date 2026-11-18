RGE 52/2023. In Messina (ME), Via Nazionale 12 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile consistente in un laboratorio di arti e mestieri, posto al piano terra di un fabbricato a cinque elevazioni fuori terra oltre lastrico solare. L’unità immobiliare è composta da: ingresso, disimpegno, bagno , ripostiglio, due laboratori e una corte esclusiva. L’immobile sviluppa una superficie lorda di 218,10 mq. Dall’APE allegato alla perizia di stima in classe energetica E. PREZZO BASE Euro 107.853,97. Offerta minima Euro 80.890,48. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/02/2027 ore 11:00 presso tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arizia Stefania 3453049779, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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