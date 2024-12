RGE 475/1992. In Valdina (ME), Via Nemi – Lotto 1: Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l’una con accesso dal civico 35, di tre vani a P. 1°, l’altra con accesso dai civici 37 – 39, di tre vani, cucina e w.c. a P.T. e da due vani a P. 1°, questi ultimi collegati da scala interna, con copertura a tetto. PREZZO BASE Euro 33.335,47. Asta 18.02.2025 ore 09.45 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 Messina.

Per informazioni rivolgersi a: 090/6409852 – 090344892 Notaio Delegato: Adele Penna G.E. Dott. Petrolo Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

(5)