FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA ROSARIO, 61 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PROPRIETA PER LA QUOTA DI 500/1000 DI AMPIO GARAGE della superficie commerciale di 301,00 mq con accesso da via Rosario a pianta trapezoidale, molto luminoso ed areato con annesso WC e scala di collegamento al sottostante magazzino di cui al lotto1. L’unita immobiliare oggetto di valutazione e posta al piano T e ha un’altezza interna di m 4,80. Prezzo base Euro 19.617,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 14.712,75. Vendita senza incanto 22/04/26 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Francesco DArrigo tel. 3288089957. Rif. RGE 40/2018 ME905753

