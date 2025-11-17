Normanno

RGE 322/2012. Lotto 1 – Messina, Fraz. Orto Liuzzo, Loc. Pontegallo, Via Nazionale n. 50

Piena proprietà di appartamento a P. T. rialzato (in catasto P. 1), di tre vani ed accessori, di mq. lordi complessivi 98,88  circa. Dall’APE allegato alla CTU in classe G.

PREZZO BASE D’ASTA: euro 54.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 28.01.2026 alle ore 16.10           Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina

Per info: 090.9148111, 090.9148222

G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Andrea Zuccarello Marcolini Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.itwww.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

