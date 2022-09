FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – CONTRADA GHIRITINA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO grande fabbricato con annessi vani deposito e wc, sito in Francavilla di Sicilia (ME) C.da Ghiritina, a due elevazioni fuori terra, piano terra e un piano primo, con piazzale antistante. Prezzo base Euro 468.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 351.000,00. Vendita senza incanto 30/11/22 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Michele La Torre tel. 090/719902 – 3276369325. Rif. RGE 262/2018 ME805758

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(2)