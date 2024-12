RGE 213/2020. In Messina (ME), Strada Campolino – Lotto 10: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 40,00 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala D del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 13.186,15. Offerta minima Euro 9.889,61. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 12: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 50,50 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala C del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 16.152,57. Offerta minima Euro 12.114,42. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/02/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)