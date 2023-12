RGE 208/1990. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 16: Piena proprietà di Appartamento Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 103,75 mq. PREZZO BASE Euro 58.492,00. Offerta minima Euro 43.869,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 17: Piena proprietà di Appartamento Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 161,50 mq. PREZZO BASE Euro 97.789,00. Offerta minima Euro 73.341,75. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 18: Piena proprietà di Appartamento Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 168,30 mq. PREZZO BASE Euro 127.520,00. Offerta minima Euro 95.640,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 52: Piena proprietà di Posto auto coperto Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 15,00 mq. PREZZO BASE Euro 6.923,25. Offerta minima Euro 5.192,44. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 53: Piena proprietà di Posto auto coperto Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 17,00 mq. PREZZO BASE Euro 7.846,35. Offerta minima Euro 5.884,76. Rilancio minimo in aumento Euro 350,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 54: Piena proprietà di Posto auto coperto Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 10,00 mq. PREZZO BASE Euro 4.615,50. Offerta minima Euro 3.461,63. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Viale Regina Margherita 28 – Lotto 55: Piena proprietà di Posto auto coperto Complesso Poggio Belvedere della superficie lorda complessiva di 23,00 mq. PREZZO BASE Euro 10.615,65. Offerta minima Euro 7.961,74. Rilancio minimo in aumento Euro 450,00. In Messina (ME), Contrada Ziino – Lotto 71: Piena proprietà di Terreno della superficie lorda di 4.030 mq. PREZZO BASE Euro 7.709,40. Offerta minima Euro 5.782,05. Rilancio minimo in aumento Euro 350,00. Asta senza Incanto 02/02/2024 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Della Zecca n. 85. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Di Renzo Maria 0906409828, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.astkeannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

