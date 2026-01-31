RGE 197/2021. In Messina (ME), Piazza Monsignor Alizzi, ex via Torrente Papardo, contrada Timpazzi, villaggio Faro Superiore 9 – Lotto UNICO: appartamento della sup. commerciale di 113,00 mq, si sviluppa al piano primo e secondo. PREZZO BASE Euro 40.611,87. Offerta minima Euro 30.458,90. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/04/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Dogali n. 25 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Capone Sebastiano 3472937012, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it
