RGE 129/2022. In Messina (ME), Via Adolfo Vetrano, Larderia Superiore – Lotto UNICO: Fabbricato composto da 3 piani fuori terra. L’immobile per civile abitazione costituito da una cucina/pranzo e un bagno al piano terra e, un primo piano da due camere, ed un secondo piano con una camera e un bagno ed un piccolo terrazzo. Superficie catastale totale è di mq 107 escluso le aree scoperte di 101 mq. PREZZO BASE Euro 15.051,00. Offerta minima Euro 11.288,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 25/03/2026 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

