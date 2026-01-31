RGE 122/2020. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 1: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani terra, primo e secondo, composto al piano terra da salone, cucina, bagno, ampio balcone e giardino, al piano primo da tre camere, bagno, disimpegno e balcone ed al secondo piano da terrazza esclusiva. PREZZO BASE Euro 57.500,00. Offerta minima Euro 43.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.300,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 3: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano secondo, composto da soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno e balcone, oltre terrazza esclusiva al terzo piano. PREZZO BASE Euro 30.500,00. Offerta minima Euro 22.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.220,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 4: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani terra e primo, composto da cantina, ripostiglio e bagno al piano terra e soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno, balcone e corte esclusiva al primo piano. PREZZO BASE Euro 33.750,00. Offerta minima Euro 25.312,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.350,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 5: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano primo, composto da soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno, balcone e corte esterna esclusiva. CORPO B. Intera piena proprietà di un box-garage facente parte di un fabbricato sito nel Comune di Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c., complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 26.500,00. Offerta minima Euro 19.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.060,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 6: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani primo, secondo e terzo, composto al piano primo da soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, balcone e corte esterna esclusiva e al secondo piano da due camere, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, oltre terrazza esclusiva al terzo piano. CORPO B. Intera piena proprietà di un box-garage facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 47.000,00. Offerta minima Euro 35.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.880,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 7: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani primo, secondo e terzo, composto al piano primo da soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, balcone e corte esterna esclusiva e al secondo piano da due camere, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, oltre terrazza esclusiva al terzo piano. CORPO B. Intera piena proprietà di un box-garage facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 46.500,00. Offerta minima Euro 34.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.860,00. Asta senza Incanto 09/04/2026 ore 10:00 presso Studio Legale del delegato sito in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

