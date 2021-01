RGE 110/1991. In Messina (ME), via Grillo (ex via Varese) isolato 214 – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di seminterrato di vani quattro ed accessori di mq 102,62 con annesso cortiletto di mq 29. annesso cortiletto di mq 29. PREZZO BASE Euro 56.210,50. Offerta minima Euro 42.157,88. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 14/04/2021 ore 09:00 presso Studio del delegato in Messina, Via Dei mille is. 101 n.243. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Dalmazio Antonino 0902982335, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)