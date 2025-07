RG 3432/2016. Messina, Vill. Camaro, Via Catara Letteri 4 Appartamento a P. 3, int. 3, composto da ingresso, pranzo-soggiorno, cucina, due vani, due w.c. e ripostiglio, oltre ampio balcone, della sup. commerciale di mq. 140,89 circa. Prezzo base d’asta: euro 160.276,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 1.10.2025 alle ore 9.45 Luogo: Via della Munizione 3 – Messina Giudice Dott. Madia Notaio Delegato: Claudio Ciappina Per informazioni: 0906409852 – 090/716247

Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

(5)