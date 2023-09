“Real Human Bodies Exhibition”: a Messina la mostra sul corpo umano

A Messina, tra poco più di due settimane, arriva “Real Human Bodies Exhibition“: la mostra dedicata al corpo umano, che consente ai visitatori di farsi un’idea su come funziona l’anatomia e non solo. «Fino a pochi anni fa, – si legge nella descrizione –, fare ricerche sulla caratteristica anatomica dei corpi era un ambito riservato esclusivamente ai medici nelle sale di dissezione delle università. La scoperta della plastinazione (tecnica di conservazione di corpi e organi, ndr.) e della presentazione di pezzi di esposizione in occasione di mostre pubbliche ora permette al pubblico di farsi un’idea del corpo umano».

A Messina la mostra sul corpo umano

In esposizione una collezione scientifica di pezzi anatomici costituita da: corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme. L’allestimento si arricchisce di spiegazioni dettagliate, presentazioni multimediali, tabelle didattiche relative a tematiche di carattere generale e specifico, riguardanti il corpo umano. Tra le sezioni: lo scheletro e l’apparato motorio; il cervello e il sistema nervoso; il cuore e la circolazione del sangue.

La mostra sul corpo umano è in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023, al Royal Palace Hotel Messina in Via Tommaso Cannizzaro n.3, dalle 11.00 alle 20.00. A questo link per i biglietti.

Le mostre sul “Real Body”

Sono diversi gli allestimenti dedicati all’argomento: a Roma, per esempio, è stata organizzata la mostra scientifica “Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition”, dedicata alla scoperta del corpo umano attraverso gli occhi di Leonardo Da Vinci.

