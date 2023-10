Percorsi a tema, giochi e doni: a Messina arriva la Giornata della Famiglie al Museo. Il programma

Appuntamento domenica 8 ottobre al MuMe (Museo Regionale Interdisciplinare di Messina) per la “Giornata delle famiglie al Museo” 2023. L’evento sarà dedicato al tema dell’inclusività e dell’accoglienza, avrà al centro il classico per bambini “Diario di una schiappa” e prevede percorsi a tema e giochi. Vediamo tutti i dettagli e come prenotare.

La “Giornata delle famiglie al Museo” (F@mu) è un’iniziativa che ha il patrocinio del Ministero della Cultura ed è mirata a stimolare e sviluppare nei bambini e nelle bambine l’interesse verso l’arte e il patrimonio culturale attraverso giochi ed eventi a loro dedicati. Tema di quest’anno è “Apriti Museo”, inteso come un’apertura a tutti, inclusiva, accogliente e accessibile.

A Messina la giornata delle famiglie al Museo: il programma dell’8 ottobre 2023 al MuMe

Per la “Giornata delle Famiglie al Museo” 2023 (F@mu) il Museo di Messina ha organizzato un evento speciale, indirizzato a bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni, che prevede letture da parte del collettivo di lettori volontari “Mattixleggere” tratte dalla serie di libri “Diario di una schiappa” di Jeff Kinney. L’ingresso è gratuito per bambini e studenti fino ai 18 anni, inclusi i genitori o accompagnatori. L’appuntamento è per domenica 8 ottobre 2023 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Sono previste tre ripetizioni delle letture prescelte, per gruppi di massimo 30 bambini/ragazzi alla volta. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti al n. 349 6698467 (dalle 8.00 alle 14.30) oppure per e-mail all’indirizzo: giovanna.farsaci@regione.sicilia.it.

Il progetto vedrà la presenza del Direttore del Museo, Orazio Micali, di Maria Mercurio, Dirigente Responsabile U.0.1 e delle funzionarie Elena Ascenti, Donatella Spagnolo e Giovanna Farsaci. In ricordo della giornata, i bambini riceveranno in regalo i taccuini F@Mu a tema “Diario di una schiappa”( edizioni Piemme) stampati con il contributo di Aido.

(256)