Messina. Appena assunto in cartoleria, aggredisce un cliente con un taglierino: arrestato 18enne

Lite in una cartoleria della zona Sud di Messina: un dipendente, assunto da poco, ha aggredito un cliente con un taglierino. Il giovane, di 18 anni, è stato tratto in arresto dai poliziotti delle Volanti e si trova attualmente ai domiciliari.

Ha diciotto anni il messinese arrestato dai poliziotti delle Volanti per il reato di lesioni personali aggravate. Assunto da pochi giorni presso una cartoleria della zona Sud di Messina, non avrebbe esitato a ferire con un taglierino un cliente. La violenta aggressione sembrerebbe essere scaturita da uno scambio di battute relative alle fotocopie richieste. Anche in questo caso la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza ha confermato la dinamica dei fatti e permesso di identificare il diciottenne che si è allontanato dopo aver ferito al braccio la vittima. L’uomo è stato raggiunto ed arrestato, mentre l’arma – ancora sporca di sangue – è stata sottoposta a sequestro. A seguito della convalida dell’arresto, l’uomo è stato infine sottoposto agli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli indagati.

FONTE: Questura di Messina

