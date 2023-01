Messina, Francesco Pannofino al Teatro Vittorio Emanuele con “Mine Vaganti”

Appuntamento dal 27 al 29 gennaio 2023 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina con “Mine Vaganti”, liberamente tratto dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek. Nel cast Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erik Tonelli, Carmine Recano e Simona Marchini. Tutte le informazioni utili e i biglietti.

Continua la stagione di prosa al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Dopo il successo di “Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo”, spettacolo andato in scena la scorsa settimana con Tosca D’Aquino, Giampiero Ingrassia e Giancarlo Ratti, questo venerdì c’è un nuovo appuntamento. Sul palco venerdì 27 alle 21.00, sabato 28 alle 21.00 e domenica 29 gennaio alle 17.30 andrà infatti in scena “Mine Vaganti”, tratto dal film scritto da Ivan Cotroneo e Ferzan Ozpetek (che firma anche la regia teatrale.

Di cosa parla? Al centro di “Mine Vaganti” c’è una famiglia pugliese all’antica che aspetta con ansia il ritorno del figlio Tommaso, trasferitosi da diversi anni a Roma, e pronto dopo anni a dire ai suoi genitori di essere gay. «Ho realizzato una commedia – spiega Ozpetek – che mi farebbe piacere andare a vedere a teatro, dove lo spettatore è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, che spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese e verso cui guardano quando parlano. La piazza/pubblico è il cuore pulsante che scandisce i battiti della pièce». Maggiori dettagli a questo link.

I biglietti sono disponibili si Viva Ticket a questo link o al botteghino del Teatro Vittorio Emanuele. La biglietteria è aperta nei seguenti orari: 9.00/13.00 – 16.00/18.40, ed è chiusa la domenica mattina e il lunedì. Per informazioni è possibile chiamare questo numero di telefono 0902408836.

