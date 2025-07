Messina: appuntamento all’8 luglio da Innesta con ONDA in Tour per le imprese sociali

L’8 luglio 2025, da Innesta, a Messina (viale San Martino 256) arriva il quarto appuntamento di Onda in Tour, iniziativa di Fondazione Marea per presentare il proprio programma di accompagnamento dedicato alla nascita e crescita di imprese sociali in Sicilia.

L’incontro si svolgerà dalle 18:00 alle 20:00 e si rivolge a chiunque abbia un’idea d’impresa votata a migliorare il territorio e voglia capire come la Fondazione, attraverso il programma “ONDA”, sia pronta a supportare la nascita di idee “che cambiano la Sicilia”.

Nel corso della tappa di Messina di “ONDA in Tour”, i partecipanti all’evento avranno modo di scoprire in dettaglio:

in cosa consiste il percorso di candidatura;

chi può partecipare;

quali sono le opportunità che offre il programma “ONDA” e più in generale Fondazione Marea.

Per partecipare gratuitamente all’evento è necessaria l’iscrizione, entro e non oltre il 5 luglio, al seguente link:

https://fondazionemarea.org/eventi/onda-in-tour-messina

Cos’è il programma ONDA di Fondazione Marea?

ONDA è un programma di accelerazione della durata di tre mesi e si propone di offrire: formazione intensiva, mentoring personalizzato e supporto economico a gruppi di almeno due persone (metà residenti in Sicilia). Bisogna avere idee innovative che rispondano alle sfide del territorio: disuguaglianze, spopolamento, crisi ambientale e mancanza di opportunità.

I tre progetti migliori riceveranno 10.000€ a fondo perduto per avviare l’impresa. Tutti i gruppi partecipanti, inoltre, beneficeranno di 2.000€ di pocket money per partecipare ai bootcamp. Oltre al supporto economico, i partecipanti entreranno nella rete di Fondazione Marea per tre anni, accedendo a un ecosistema di oltre 400 pionieri, imprese e partner.

Le candidature a Onda sono aperte fino al 15 settembre: https://fondazionemarea.org/onda

Fondazione Marea è una realtà che trasforma la diaspora siciliana in comunità, aggregando risorse filantropiche e volontariato di competenze per costruire un ecosistema di imprenditorialità sociale e generare opportunità per restare, tornare e approdare in Sicilia.

