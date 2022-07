Messina, alla Camera di Commercio si discute di ZES

A Messina si torna a discutere di Zone Economiche Speciali (ZES) istituite per favorire in termini economici, finanziari e amministrativi, lo sviluppo, in aree specifiche della città, le imprese già operanti, ma anche la creazione di nuove attività. «Per ZES –spiega l’Agenzia per la Coesione Territoriale – si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)». Per quanto riguarda Messina la nomina è stata ufficializzata a novembre del 2019. Un anno dopo, quindi nel 2020 sono state istituite con la firma dell’allora Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

ZES Messina

Torniamo quindi al presente, perché lunedì 4 luglio, alle 15:30, alla Camera di Commercio di Messina, si discuterà su “Quali fattori rendono le ZES uno strumento di attrazione degli investimenti e di sviluppo del territorio”, appuntamento inserito all’interno di “La ZES incontra i territori”, organizzato da Sicindustria Messina e Camera di Commercio di Messina.

«Sarà – si legge nella nota – un utile momento di riscontro sullo stato di attuazione degli strumenti che concretamente rendono le Zone Economiche Speciali attrattori di investimenti e attivatori di sviluppo locale». Intervengono, tra gli altri: il Commissario ZES per la Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano, il Presidente dell’Autorità Portuale Mario Mega, il Presidente di Sicindustria Messina Pietro Franza e il Sindaco di Messina Federico Basile.

