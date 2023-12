Messina, al via il cartellone musicale di EPIC. Protagonista il Quartetto dell’Orchestra Filarmonica di Giostra

È in pieno svolgimento EPIC ‘23 Messina – Esperienze Performative di Impegno Civile, il progetto multidisciplinare di promozione delle Arti performative nelle periferie urbane, realizzato da Mana Chuma Teatro e sostenuto dal Comune di Messina con i fondi del Ministero della Cultura.

L’idea progettuale e la direzione artistica sono di Massimo Barilla e Salvatore Arena della Compagnia Mana Chuma e, la novità di quest’anno, è rappresentata dalla presenza di un cartellone di musica che si affianca a quello di teatro dedicato alla drammaturgia contemporanea. Anche il programma musicale parte da un intenso rapporto con il territorio attraverso un dialogo continuo con le realtà che ne fanno parte e, tutte le iniziative, nascono “dal basso”.

Il cartellone sarà inaugurato mercoledì 20 dicembre alle 18.30 nella chiesa di Santa Lucia sopra Contesse con la Corale Marfania’s Phoenixes, che eseguirà un concerto di Canti del Natale. Nei successivi appuntamenti sarà protagonista il Quartetto dell’Orchestra Filarmonica di Giostra, impegnato nell’esecuzione di “Eclissi Sonora: dialoghi contemporanei tra legni e violino”, una prima nazionale coprodotta da Mana Chuma Teatro con le musiche originali realizzate dal maestro Luigi Polimeni.

Il Quartetto dell’Orchestra Filarmonica di Giostra si compone di musicisti giovanissimi ed è formato da Santina Nibali Lupica, in alternanza con Christian Foti, al violino, Alessandro Rabbito al clarinetto, Angela Paolata Emmanuela al flauto e Mirko Sturniolo al fagotto.

Sono in programma tre esibizioni: giovedì 21 dicembre alle 19.30, presso la Chiesa di Cristo Re, all’interno del programma natalizio curato dall’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re; venerdì 22 dicembre alle 18.45, presso la Chiesa S. Francesco d’Assisi; sabato 23 dicembre alle 18.30 a Villa Cianciafara di Via Zafferia.

Il maestro Polimeni spiega i motivi che lo hanno spinto a voler fortemente collaborare con l’Orchestra Filarmonica di Giostra perché «in un quartiere periferico come questo la musica non è legata soltanto a una dimensione artistica, ma diventa esperienza di comunità e anche una grande opportunità per quei ragazzi che, attraverso l’impegno e la pratica quotidiana con i loro strumenti, acquisiscono consapevolezza di sé stessi e aprono una finestra sul proprio futuro. Questa esperienza è testimonianza viva che l’arte può essere uno strumento formidabile per cambiare e salvare la vita delle persone, specialmente dei più giovani».

L’Orchestra Filarmonica di Giostra

L’Orchestra Filarmonica di Giostra, nasce a Messina – Giostra nel 2019 dal suo fondatore e aspirante direttore d’orchestra Giuseppe Lo Presti, allora diciottenne. È un’orchestra, composta da musicisti molto giovani. “La Musica che tiene tutti insieme, nata in quello che è definito uno dei quartieri più difficili di Messina, e che dimostra come l’arte possa sbocciare ovunque e portare bellezza. L’Orchestra Filarmonica di Giostra oggi è composta da 30 elementi e 12 sezioni, ha la propria sede presso l’oratorio San Matteo di Giostra, opera in stretta collaborazione con la comunità dei salesiani don Bosco e annovera già numerose collaborazioni con tante importanti realtà cittadine.

Tutti gli spettacoli del progetto EPIC ‘23 Messina sono a ingresso libero.

Programma Eventi MUSICA

Corale Marfania’s Phoenixes

CANTI DI NATALE

20 dicembre

ore 18:30

Chiesa S. Lucia – Santa Lucia Sopra Contesse

Via Comunale

Eclissi Sonora: dialoghi contemporanei tra legni e violino

Quartetto dell’Orchestra sinfonica di Giostra

musiche originali Luigi Polimeni

coproduzione Mana Chuma Teatro – Prima nazionale

21 dicembre

ore 19:30

Chiesa Cristo Re

Viale Principe Umberto, 93

All’interno del programma natalizio curato dall’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re

22 dicembre

ore 18:45

Chiesa S. Francesco d’Assisi

via L. Sciascia, 6 zona S. Licandro

23 dicembre

Ore 18:30

Villa Cianciafara

Via Zafferia

