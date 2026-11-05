Messina. Incendio in corso alla Camera di Commercio, dalle prime informazioni sembra che le fiamme siano divampate a partire dal terrazzo e abbiano coinvolto rapidamente una parte dell’ultimo piano dell’edificio.

Le cause delle incendio sono ancora sconosciute, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con mezzi antincendio, la Polizia e la Municipale. L’edificio, che nella mattinata aveva ospitato un convegno, è stato evacuato e le strade circostanti sono state chiuse per motivi di sicurezza. Al momento sono ristrette al traffico piazza Felice Cavallotti, antistante l’edificio, e la parte di via Giordano Bruno che lo costeggia. I primi danni sembra abbiano coinvolto parte del tetto e diverse stanze dell’ultimo piano della Camera di Commercio.

Aggiornamento del 6 novembre

Proseguono incessantemente le operazioni di minuto spegnimento dell’incendio sviluppatosi presso il palazzo della Camera di Commercio, e messa in sicurezza dell’area coinvolta. Sul posto sono attualmente impegnati circa venti operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il dispositivo di soccorso schierato vede in azione due squadre operative (Squadra 1A e Squadra 2A), Autoscala, Tre ABP (AutoBotte Pompa) e due APS (Auto Pompa Serbatoio) per la riserva idrica e l’estinzione, Carro Aria per la ricarica degli autorespiratori, ATRID (Automezzo Tridimensionale). Un Funzionario di guardia è presente sul posto per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

I Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per bonificare gli ultimi focolai e garantire la completa sicurezza della struttura e dell’area circostante. Seguiranno aggiornamenti.

Foto di Stefania Rizzo e Giuseppe Arrigo

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