Dietrofront sulla pista ciclabile, Fratelli d’Italia: «Mondello smentito da Basile»

Stop ai lavori per la pista ciclabile nel tratto Principe-Sant’Agata: sarà prevista una variante per andare incontro alle richieste di commercianti e residenti. Ad annunciarlo, questa mattina, il sindaco di Messina, Federico Basile. Un dietrofront ben accolto dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che, però, puntano i riflettori su un fatto all’apparenza più “politico” che tecnico: «Mondello viene smentito da Basile».

Di cosa stiamo parlando? Come abbiamo visto, a seguito delle proteste di commercianti e residenti, il sindaco Federico Basile ha annunciato poche ore fa un passo indietro sul progetto della pista ciclabile nella zona Nord di Messina. Una variante in corso d’opera, a lavori già iniziati, che il vicesindaco, nonché assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Salvatore Mondello, aveva escluso appena pochi giorni fa.

«L’assessore – spiegano i consiglieri comunali Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò di Fratelli d’Italia – lunedì in Commissione a verbale aveva detto che non si poteva più tornare indietro sull’appalto. Stamattina Basile fa dietro front. Il nostro gruppo è soddisfatto del risultato, dopo tante battaglie fatte contro questa tipologia di lavoro che avrebbe penalizzato i commercianti, ma non possiamo non evidenziare il dato politico, ossia che all’interno della stessa Giunta non ci si parla o addirittura che alcuni assessori non godono pienamente della fiducia del sindaco».

