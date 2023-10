Dafne Musolino lascia De Luca e passa da Sud chiama Nord a Italia Viva

Ex assessore del Comune di Messina, eletta in Parlamento con Cateno De Luca, la senatrice Dafne Musolino lascia Sud chiama Nord e passa a Italia Viva. Stamattina la nota del partito di Matteo Renzi, che le dà il benvenuto: «Chiederemo a Dafne di lavorare duro come lei sa fare su tutti principali dossier che riguardano particolarmente il Sud e la Sicilia, a cominciare dalla decisiva battaglia per l’attuazione del PNRR».

Dal 2018 assessore di punta della Giunta capitanata da Cateno De Luca, con deleghe all’Ambiente, al Contenzioso e alla Polizia Municipale, poi candidata ed eletta alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 al Senato della Repubblica con “Sud chiama Nord”, Dafne Musolino annuncia il passaggio a Italia Viva e condivide sulla propria pagina Facebook il benvenuto datole a mezzo social dai nuovi colleghi di partito.

«Italia Viva accoglie Dafne Musolino con grande gioia – si legge nel post. Chi frequenta l’Aula e le commissioni del Senato conosce la preparazione tecnica e la passione politica di questa senatrice che coniuga la sua preparazione di avvocato con la sua esperienza di amministratrice locale in un mix politico di grande competenza. Chiederemo a Dafne di lavorare duro come lei sa fare su tutti principali dossier che riguardano particolarmente il Sud e la Sicilia, a cominciare dalla decisiva battaglia per l’attuazione del PNRR. Ma le chiederemo anche di aiutarci a livello nazionale a restituire fiducia nella cosa pubblica e nelle Istituzioni. Insieme affronteremo la sfida per le Europee radicandoci sempre di più sul territorio, al centro. Ho ascoltato più volte gli interventi a Palazzo Madama della senatrice Musolino: mai banali e sempre ricchi di proposte e speranze. Benvenuta Dafne: il bello comincia adesso!».

Di seguito, il post:

