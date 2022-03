Avvisi di accertamento IMU, la denuncia dell’UPPI di Messina

L’Associazione UPPI di Messina fa annullare, tramite i suoi avvocati, gli avvisi di accertamento IMU inviati dal Comune di Messina a diversi proprietari per richiedere la differenza sulla tassa per gli immobili (un ulteriore 25%): «Riconosciuti i diritti dei proprietari, che, purtroppo, sempre più spesso vengono calpestati, considerandoli come un Bancomat a cui accedere per sanare i deficit di bilancio».

Ma facciamo un passo indietro. A partire dalla Legge di stabilità del 2016, lo Stato ha concesso – per chiunque scelga un contratto concordato – uno sconto del 25% sull’aliquota applicata dai Comuni sugli immobili (IMU), oltre al pagamento di una cedolare secca agevolata al 10% (rispetto alla normale al 21%).

Il Comune di Messina, però, ha applicato nel proprio Regolamento la possibilità di concedere tale beneficio solo ai contratti abitativi che imponessero un trasferimento di residenza da parte del conduttore nell’immobile locato. Così facendo, ha escluso di fatto sia i contratti per studenti universitari (art.5 c.2 e 3 L.431/98), sia i contratti ad uso transitorio (art.5 c.1 stessa Legge), anch’essi contratti concordati.

A intervenire sulla questione è stata l’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI), che ha dato la possibilità (gratuitamente) ai propri associati di vedere riconosciuti i propri diritti di proprietari. Sulla vicenda, si è espresso l’avvocato Antonio Correnti, Presidente della sezione provinciale di Messina dell’UPPI, che ha ribadito «la necessità, da parte di tutti i proprietari immobiliari, associati o meno, di protestare, con gli strumenti giurisdizionali, contro provvedimenti che producono, nei fatti, una tassazione insostenibile sugli immobili».

