Accordiacorde, a Messina il concerto di Roberta Maci NBS Quartet feat. Alex Maguire

Nuovo appuntamento con la rassegna Accordiacorde, della Filarmonica Laudamo di Messina. Sul palco del Palacultura “Antonello”, giovedì 8 dicembre alle 19.00, si svolgerà il concerto di Roberta Maci NBS Quartet feat. Alex Maguire.

Si esibiranno insieme alla musicista Roberta Maci (sax soprano, alto e tenore, flauto, percussioni), Stefano Maltese (saxello, sax alto e tenore, flauto, percussioni), Alex Maguire (piano), Cristiano Nuovo (contrabbasso) e Antonio Moncada (batteria, percussioni). Il programma della serata include musiche di Roberta Maci, Stefano Maltese, Alex Maguire e Roscoe Mitchell.

A dirci qualcosa in più sulla musicista Roberta Maci è la Filarmonica Laudamo di Messina: «Seguendo un percorso musicale che l’ha condotta dallo studio del be-bop fino alle forme più moderne della musica jazz – spiega –, distinguendosi per l’originalità del linguaggio e per la forte personalità musicale, Roberta Maci, appartenente senza alcun dubbio alla schiera degli enfant prodige, propone con il NBS Quartet le proprie composizioni, brani con un deciso andamento ritmico e cantabili melodie, che traggono ispirazione sia dalla musica jazz che dalle radici siciliane».

Maggiori informazioni a questo link.

