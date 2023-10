A Messina doppio appuntamento con “Racconto Palestina”: edito da Mesogea

Dopo un tour lungo tutto lo Stivale, Mohammad Sabaaneh (in foto) arriva a Messina per presentare, con un doppio appuntamento, “Racconto Palestina” (pubblicato nel 2021 negli Stati Uniti con il titolo Power “Born of Dreams”) ed edito in Italia da Mesogea, per la collana Cartographic.

«Un libro – fa sapere la casa editrice messinese – di straordinaria potenza artistica, umana e letteraria che il maestro mondiale del graphic journalism Joe Sacco ha definito: “un trionfo artistico che resterà a lungo testimonianza dello spirito del popolo palestinese”». Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Palestine Museum US e di AssoPace Palestina.

A Messina arriva “Racconto Palestina”

Un libro che racconta una delle questioni più dolorose della storia contemporanea: quella palestinese, impressa su tavole che l’autore ha realizzato utilizzando la linoleografia, incidendo quindi su linoleum. Saranno due gli appuntamenti con Mohammad Sabaaneh, autore di “Racconto Palestina”, entrambi in programma per venerdì 6 ottobre:

alle 17.00, all’ Officina del Sole , in via Giacomo Venezian 15: firmacopie e conversazione con l’autore;

, in via Giacomo Venezian 15: firmacopie e conversazione con l’autore; alle 18.30, all’Associazione ARB, in via Martinez 11: presentazione del fumetto. Con l’autore interverranno Michela De Domenico, Renè Abu Joub, Carmelo Chitè. A seguire proiezioni di cortometraggi dalla Palestina, a cura di Corto di Sera.

A questo link l’estratto del libro.

L’autore

Vincitore del prestigioso Palestine Book Awards 2022, Mohammad Sabaaneh (Jenin 1978) è un vignettista e caricaturista che collabora da tempo con diversi giornali italiani e non. Ha insegnato alla Arab American University di Ramallah, è membro dell’International Cartoon Movement e rappresentante per il Medio Oriente dell’organizzazione Cartoonists Rights Network International (CRNI). Nel 2017 è stato invitato in qualità di intellettuale più influente a rappresentare i palestinesi alle Nazioni Unite. Nello stesso anno, Sabaaneh ha ricevuto il primo premio all’Estaque International Caricature Festival di Marsiglia.

