SANT’ANGELO DI BROLO (ME) – VIA SAN MICHELE – LOTTO 2) EDIFICIO a 3 elevazioni f.t. con aree cortilizie. Prezzo base Euro 82.954,81. LOTTO 3) VECCHIA PALAZZINA pericolante a 2 elevazioni f.t. Prezzo base Euro 29.750,00. FRAZIONE SAN SILVESTRO – VIA PROVINCIALE – LOTTO 4) PALAZZINA a 3 elevazioni f.t. Prezzo base Euro 177.909,38. PATTI (ME) – VIA VITTORIO EMANUELE III, 63 – LOTTO 10) APPARTAMENTO sito al P.1°. Prezzo base Euro 41.000,00. Offerta minima : 75 % del prezzo base. Vendita senza incanto 24/04/18 ore 18:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda. Custode Giudiziario Avv. Gianfranco Spanò tel. 094121542. Rif. RGE 37/2014 PT503124

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) – CONTRADA PIANO CROCE, 34 – LOTTO 1) OPIFICIO INDUSTRIALE a 3 elevazioni f.t. destinato alla produzione di salumi. Prezzo base Euro 1.098.710,01. PATTI (ME) – VIA VITTORIO EMANUELE III – LOTTO 9) NEGOZIO sito al P.T. Prezzo base Euro 48.250,00. Offerta minima : 75 % del prezzo base. Vendita senza incanto 24/04/18 ore 18:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda. Custode Giudiziario Avv. Gianfranco Spanò tel. 094121542. Rif. RGE 37/2014 PT503123

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) – CONTRADA PIANO CROCE O SALINÀ – LOTTO 5) SPEZZONE DI TERRENO agricolo. Prezzo base Euro 23.980,63. FRAZIONE MACCURELLA O SAN SILVESTRO – LOTTO 6) PICCOLI SPEZZONI DI TERRENI agricoli. Prezzo base Euro 5.331,63. FRAZIONE CALANNA E MOSÈ – LOTTO 7) PICCOLI SPEZZONI DI TERRENI agricoli. Prezzo base Euro 12.665,00. CONTRADA SAN BIAGIO O PIETRE LUNGHE – LOTTO 8) PICCOLO SPEZZONE DI TERRENO agricolo. Prezzo base Euro 3.800,00. Offerta minima : 75 % del prezzo base. Vendita senza incanto 24/04/18 ore 18:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda. Custode Giudiziario Avv. Gianfranco Spanò tel. 094121542. Rif. RGE 37/2014 PT503125

Maggiori informazioni sui siti: www.tribunale.patti.giustizia.it e www.astalegale.net (Astalegale.

net S.p.A. tel 075/5005080)

