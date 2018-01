0 Condivisioni Facebook Twitter

PATTI (ME) – VIA XX SETTEMBRE, 169 – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO distribuito prevalentemente su un unico livello il P. 2, ed è costituito da un ampio ambiente adibito a soggiorno/pranzo con relativo angolo cottura annesso. Mediante disimpegno si accede alla Zona Notte, costituita da una camera doppia e al ripostiglio. Posto al piano secondo e terzo sviluppa una sup. lorda complessiva di mq 88 ca. Prezzo base Euro 26.931,00. Offerta minima : Euro 20.198,00. Vendita senza incanto 01/03/18 ore 11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Rif. RGE 36/2007 PT458705

Maggiori informazioni sui siti: www.tribunale.patti.giustizia.it e www.astalegale.net

