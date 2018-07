0 Condivisioni Facebook Twitter

BROLO (ME) – LOCALITA’ SOTTOGROTTE, VIA ON. A. GERMANÀ, VIA SOTTOGROTTE N. 96 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 IN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI, DI UNA VILLETTA A SCHIERA composta da tre vani passanti di mq. 50 circa, veranda-pranzo con angolo cottura e wc, ricavata al P.T. nella villetta a schiera n. 3 del corpo B (residence n. 2), dotata di due giardinetti antistanti: uno lato mare esposto al Nord e l’altro lato monte esposto al Sud. Prezzo base Euro 61.475,40. Offerta minima : Euro 46.106,55. Vendita senza incanto 06/09/18 ore 10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rita La Rosa tel. 0941367710 – 3932466293. Rif. RGE 116/2016 PT561741

