RGE 242/16

In Rometta Marea, contrada Vena, complesso “L’Altra Rometta” Corpo D interno 17 – Lotto Unico: 1) appartamento posto al 1° piano (2° f.t.) che sviluppa una superficie lorda coperta complessiva di circa mq 47,00 più mq 8,00 di superficie destinata a balcone, mq 4,90 di ballatoio dal quale avviene l’accesso, che costituiscono pertinenza dell’appartamento. 2) posto auto all’aperto mq 11. Prezzo base Euro 54.000,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16.03.2018 ore 16,30 presso lo Studio del Professionista delegato in Messina via Giuseppe La Farina n. 17 is. 278. G.E. Dr. D. Maffa. Professionista delegato Dr. Letterio Guglielmo 090/662492 – 3487934084, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

