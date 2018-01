0 Condivisioni Facebook Twitter

INVITO A FORMALIZZARE OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO DI RAMO D’AZIENDA

La sottoscritta Avv. Micaela Tramonte, nella qualità di Curatore del Fallimento iscritto al n.41/14 RGF del Tribunale di Messina, invita a formalizzare offerte irrevocabili finalizzate all’acquisto del ramo d’azienda di proprietà della società fallita, avente ad oggetto il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e bevande. L’azienda, attualmente concessa in affitto sino al 1° ottobre 2022, è stata oggetto di valutazione da parte del Dr. Angelo Restuccia nell’ambito della procedura fallimentare, alla cui perizia si rinvia per ogni ulteriore informazione, ed il valore ad essa attribuito è pari ad Euro 79.656,46. L’azienda è costituita da: attrezzature, arredi, macchine per ufficio, compresi nel contratto di affitto d’azienda. Sono espressamente esclusi, e quindi non rientrano nel compendio aziendale: tutti i crediti e tutti i debiti della società sottoposta a procedura fallimentare; tutti i beni di proprietà della società affittuaria in forza di acquisti effettuati in vigenza del contratto di affitto; tutto il magazzino, le materie prime e accessorie, semilavorati e prodotti finiti, nonché materiali di consumo di proprietà della società affittuaria; le disponibilità finanziarie della procedura. I soggetti interessati all’acquisto dovranno depositare la propria offerta, sotto forma di offerta irrevocabile d’acquisto, presso la Cancelleria del Tribunale di Messina – sezione fallimentare – entro le ore 12,00 del giorno 15.02.2018. L’offerta non potrà essere inferiore al prezzo di stima pari ad Euro 79.656,46.

Per info su modalità di partecipazione rivolgersi al Curatore Avv. Micaela Tramonte (090.674380) e sui siti www.asteannunci.it. www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)