0 Condivisioni Facebook Twitter

INVITO A FORMALIZZARE OFFERTE IRREVOCABILI D’ACQUISTO DI RAMO D’AZIENDA

L’Avv. Micaela Tramonte, nella qualità di Curatore del Fallimento n.41/14 R.G.F. del Tribunale di Messina AVVISA che a decorrere dal giorno 05.11.2018 (con inizio alle ore 10,00) sino al giorno 26.11.2018 (con termine alle ore 10,00), avrà luogo una raccolta di offerte telematiche di acquisto del ramo d’azienda di proprietà della società fallita, avente ad oggetto il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e bevande, a mezzo commissionario Edicom Servizi Srl, accessibile dal sito www.doauction.it. Saranno considerate valide le offerte di acquisto non inferiori a Euro 50.780,99. Nel caso in cui allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, risulti presentata una sola offerta irrevocabile d’acquisto, l’azienda verrà aggiudicata all’unico offerente. In caso di presentazione di più offerte irrevocabili d’acquisto, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta pervenuta, che costituirà il prezzo a base d’asta della vendita telematica che verrà effettuata a mezzo del commissionario, a partire dal 03.12.2018 ore 10,00 sino giorno 14.12.2018 ore 10,00. Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte telematiche di acquisto, e per le condizioni di vendita, le modalità ed i termini di partecipazione, si rinvia all’avviso di vendita, nonché alla perizia di stima del Dr. A. Restuccia, pubblicati integralmente sui siti internet www.tempostretto.it, www.tribunale.messina.it; www.normanno.it, www.asteannunci.it, e sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché al regolamento ed alle condizioni generali indicate sul portale www.doauction.it. Il Curatore Avv. Micaela Tramonte

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)