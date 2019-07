0 Condivisioni Facebook Twitter

RGF 31/2018. In San Filippo del Mela (ME), via Nazionale – Lotto 2: appartamento al piano terra di un manufatto edilizio a due elevazioni f.t.. E’ costituito da 5 vani, oltre cucina e doppi servizi igienici, per una superficie lorda di circa 215,50 mq, adeguatamente aerati ed illuminati attraverso le rispettive aperture, prospettanti lungo i quattro lati della corte di pertinenza, la cui sup. è pari a 387 mq. Sul lato est e sul lato ovest della corte di pertinenza, vi sono ubicati due piccoli depositi di pertinenza.. PREZZO BASE Euro 154.206,00. Offerta minima Euro 115.654,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 17/09/2019 ore 11:30 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore Fallimentare Dott. Taormina Corrado 3498073210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

