RGF 15/1994. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 1: villetta sita nel complesso Portorosa lotto 3, palazzina n. 40, tipo H Panarea, int. 287, consistenza 3 vani, superficie catastale 50 mq (46 mq escluse aree scoperte), posto al piano primo, Contrada Bazia. PREZZO BASE Euro 37.500,00. Offerta minima Euro 28.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), – Lotto 2: villetta sita nel complesso Portorosa, lotto 3, palazzina n. 44, tipo H Alicudi, int. 350, composta da due vani ed accessori. PREZZO BASE Euro 40.000,00. Offerta minima Euro 30.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 3: Area di parcheggio ciascun posto auto di consistenza 18 mq, per un totale di mq 324 (18 posti auto x 18 mq/cad); il sub 21, bene comune con censibile, costituisce pertinenza dei 18 posti auto consentendone l’accesso e la manovra a ciascuno di essi.. PREZZO BASE Euro 55.890,00. Offerta minima Euro 41.917,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 4: terreno di mq. 1.830. PREZZO BASE Euro 50.000,00. Offerta minima Euro 50.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 5: Area di parcheggio di mq. 3.856,00. PREZZO BASE Euro 55.890,00. Offerta minima Euro 41.917,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 6: Posti auto al f.3 part.730, sub 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 232, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,. PREZZO BASE Euro 25.000,00. Offerta minima Euro 25.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 7: Posti auto in contrada Bazia del comune di Furnari (ME), in catasto al f.3 part.734, sub. 15, 16, 17, 18 e 25. PREZZO BASE Euro 5.000,00. Offerta minima Euro 3.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Furnari (ME), contrada Bazia – Lotto 8: Posti auto in contrada Bazia del comune di Furnari (ME), in catasto al f.3/A P.LLA 665. PREZZO BASE Euro 10.000,00. Offerta minima Euro 10.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. VENDITA SINCRONA MISTA 13/09/2019 ore 09:30 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore Fallimentare Avv. Basile Massimo 090719851, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(5)