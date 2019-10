0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 96/2017. In Villafranca Tirrena (ME), Via del Mare n. 24, Frazione Serro – Lotto UNICO: villetta a schiera centrale, Compl. edilizio “Residence Paradiso”, composta da: un vano ed accessori al piano terra con annesso terreno antistante e retrostante; due vani ed accessori al primo piano; un vano, accessori e terrazzino al secondo piano. Superficie lorda complessiva di circa mq 138. Piscina condominiale. PREZZO BASE Euro 111.720,00. Offerta minima Euro 83.790,00. VENDITA SENZA INCANTO 15/01/2020 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina via Degli Amici n. 6. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Morfino Maria 0909430373, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

