LETOJANNI, VIA GENERALE AMENDOLA 24 LOTTO 1 – APPARTAMENTO a P. T., composto da ingresso, disimpegno, un vano, cucina e bagno, della sup. comm. di mq. 49 circa, con evidenti tracce di umidità da risalita. Il vano ingresso rimane gravato da servitù per l’accesso alla scala che porta ai piani soprastanti. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe G. Prezzo base d’asta: euro 63.900,00. LOTTO 2 – APPARTAMENTO composto da corridoio, un vano, cucina e bagno a P. 1, da due vani, corridoio e bagno a P. 2 e da torrino scala, terrazza e ripostiglio a P. 3, della sup. comm. complessiva di mq. 93,75 circa; con servitù di accesso attraverso il vano ingresso dell’appartamento a piano terra (Lotto 1).Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe G. Prezzo base d’asta: euro 119.250,00. LETOJANNI, C.DA SAITTA LOTTO 3 – TERRENI AGRICOLI di complessive are 83.35, in zona impervia e a forte pendenza; la particella 515, di are 0.45 non è contigua al restante fondo. Con tutti i diritti e le servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi e da giusti titoli. Prezzo base d’asta: euro 7.501,50. MONGIUFFI MELIA C.DA SARACENA LOTTO 4 – TERRENI AGRICOLI in tre corpi, poco distanti tra loro, con rudere di fabbricato rurale insistente su part. 462. Con tutti i diritti e le servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi e da giusti titoli. Prezzo base d’asta: euro 7.416,00. LOTTO 5 – LETOJANNI, C.DA MINNOLA, SNC: – PIENA PROPRIETÀ DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI, l’una di mq. 243,60 circa, a P. T., composta da sala ristorante, tre w.c., anti w.c., disimpegno, forno, cucina, dispensa e tettoia, in scarse condizioni di manutenzione con lesioni alle pareti e scorrimento di parte della pavimentazione, l’altra di mq. 97 circa, a P.T., di tre vani, bagno e ripostiglio, parzialmente al rustico, in pessime condizioni di manutenzione con lesioni alle pareti; – PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO di are 3.90; – QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI TERRENO AGRICOLO, nel suo intero di are 28.10.Notizie sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e negli elaborati peritali. Prezzo base d’asta: euro 100.300,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte in data 8.10.2019 alle ore 10.00. Luogo: Via F. Crispi n. 219/B – Santa Teresa di Riva (ME) G.E. Dott. Maffa. Notaio Delegato e custode: Caterina Mandanici.

