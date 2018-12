1 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 74/2016. In Messina (ME), via Giovanbattista Colonna, pal. 6 scala A int. 5 Vill. Camaro San Paolo – Lotto UNICO: Appartamento della sup. commerciale di mq 87,55. L’unità immobiliare è composta da ingresso, cucina, 2 camere, bagno, e ripostiglio disimpegnati da un corridoio. PREZZO BASE Euro 69.548,31. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 19/02/2019 ore 10:30 presso studio del delegato, Dott. Vincenzo Alessio, in Messina Via La Farina n. 7, is. 279. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Dott. Alessio Vincenzo 0906409623, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

