RGE 641/2019

Liquidazione della F.lli Davì di Fabio & Ignazio Davì snc

Si procede alla vendita, in un unico lotto, di tutti i seguenti beni mobili, macchinari ed attrezzature della F.lli Davì di Fabio & Ignazio Davì snc:

NEL PRIMO CAPANNONE

– Cabina forno per verniciatura, marca Polin, modello GT14/60, all’interno del quale sono presenti:

a) 1 scaffalatura con materiale di consumo vario tra cui diluenti;

b) N. 2 cavalletti; c) N. 2 pinze

– Compressore aria marca GIS –650 l/min –serbatoio 270 l

– Cassettiera porta attrezzi di colore rosso

– Smerigliatrice pneumatica

– Avvitatore Hitachi completo di carica batterie e custodia

– Tagliavetro manuale

– Carrello portattrezzi di colore blu contenente: cacciaviti vari, chiavi fisse a cricchetto, forbice, pinze, serie di chiavi a bussola torx, serie di bussolotti per trapano elettrico, n. 1 avvitatore pneumatico, chiave estrazione coperchi in plastica, martello, n. 3 lime

– Cassetta con serie di chiavi punte di varie misure

– Rivettatrice marca Wurth e rivette in plastica

– N. 2 cassette di bussolotti serie completa e chiavi torx di diverse misure

– Avvitatore pneumatico completo di bussolotti

– Serie di chiavi a cricchetto

– Mobiletto da lavoro in metallo contenente martello, n. 2 leve e 1 smerigliatrice elettrica

– Panchetta/carrellino pieghevole e munito di ruote

– Rotolatrice avvolgibile tubo aria compressa con pistola

– Regolatore di pressione con pistola

– Ponte elevatore a due colonne, marca Norton, portata 3,2t

– Porta utensili da muro completo di: serie di chiavi fisse ed a stella, oltre vari attrezzi come da documentazione fotografica

– N. 2 cavalletti in legno

– Raddrizzatore per carrozzeria auto con valigetta di accessori

– Giraffa di sollevamento manuale

– Carrello con ruote

– Serie di cassettini contenenti viti autofilettanti, bulloncini, rondelle e minuteria per autoveicoli

– Martinetto idraulico posto sopra carrello blu

– N. 4 cavalletti blu

– Martinetto idraulico posto in cassettino rosso, completo di accessori

– Kit sostituzione parabrezza pneumatico

– Dispensatore ad aria pneumatico per silicone

– Cassettiera Bera System contenente: a) nel primo cassetto serie di rondelle di vari generi; b) nel secondo cassetto viti autofilettanti di vario genere; 3) nel terzo cassetto tappi in plastica per autoveicoli

– Banco da lavoro su due ripiani blu con ruote, lunghezza 84 x larghezza 124

– Macchinetta lucidatrice, marca Rubes

– N. 8 rotoli di carta sigillati

– Scaffalatura a 4 ripiani, misure 100 x 40, con materiale di consumo vario

– Saldatrice a filo, marca Telwin completa di bombola e mascherina

– Levigatrice con aspiratore marca Festo

– Crick sollevatore

– Scala a sei gradini in alluminio

NEL SECONDO CAPANNONE

– Frigorifero marca Phileo non funzionantE

– Cassetta sanitaria contenete prodotti non utilizzabili perché scaduti

– Scaffale a 4 ripiani 120 x 60

– Espositore a 5 ripiani, misure 37 x 220 x 83

– Scaffale doppio a 5 ripiani, misure 220 x 40

– Scaffale 100 x 40

– Scrivania con cassettiera a 4 comparti 130 x 75

– Sgabello girevole

– Scaffalatura, misura 50 x 300, con ripiano intermedio e piccola morsa

– Cassetta portattrezzi completa di attrezzatura leva bolle

– Cassetta portattrezzi contenente saldatrice elementi in plastica

– Cassetta contenente avvitatore Bosch privo di batteria e con inserti

– Cassetta contenente lucidatrice Einhell nuova

– Lampadine assortite per auto

– Pannello contenete attrezzi da lavoro di vario genere, tra cui chiavi a cricchetto da 10/20 a 20/22

– Spotter marca Tecna

– Martinetto manuale

– Bombole per saldatura autogena assiacitilenica

– Lampada mobile con filo avvolgibile

– N. 2 latte di grasso

– Serie di estrattori di vario genere e chiavi fisse ed a stella, giratubi

– Stampante HP vecchio modello ed in disuso

– N. 2 faretti alogeni

– Ugello per pistola a spruzzo

– N. 5 confezioni di liquido antigelo AGIP di colore blu

– N. 7 latte di stucco metallico da 1,5 Kg ciascuna

– N. 5 confezioni di liquido AGIP di colore rosso

– N. 2 prese d’aria esterne per autovettura

– N. 2 tubi di grasso da 600 g ciascuno

– Dischetti abrasivi vari e corona per rimozione adesivi

– N 1 cassettiera contenente rubinetteria per aria compressa, chiavette metalliche, punte d’acciaio, frese ed utensili da lavoro tra cui schermi per maschere e per occhiali

– N. 8 bombolette di rinnovatore plastica da 500 ml ciascuna

– Materiale di consumo vario

– Cavi per avviamento auto in emergenza

– Prolunga con cavo elettrico

– N. 2 morsette

– Levigatrice orbitale marca Stayer

– Levigatrice marca Wurth

– Sverniciatore elettrico ad aria calda marca Schill

– Rivettatrice pneumatica

– Tirabolle marca Wurth completo di accessori

– Martello pneumatico con punta, completo di cassetti

– Trapano a batterie marca Techline, completo di carica batterie e due batterie

– Mola per punte di trapano

– Materiale per saldare

– N. 2 ruote in gomma piena, diametro 38

– Scaffale a 4 ripiani di colore giallo

– Banco da lavoro 200 x 74 con n. 4 cassetti e n. 5 sportelli con minuteria varia

– Lampada infrarosso per verniciatura

– Martinetti vari e filiere

– Livella, leve, mazza, lime varie e martello

– Martelli di vario tipo, serie di chiavi a cricchetto

– Punte trapano, chiavi esagonali e viti di vario genere

– Minuteria in plastica e fregi di varie marche

– N. 4 cassetti contenenti bulloneria, viti e rivetti di varia misura

– N 3 tubi a neon 18 watt

– Attrezzo per tasselli

– Cassetta con due scompartimenti contenente filiera mai usata

– Seghetto alternativo marca Black e Decker

– Gruppo di manometri e raccorderia varia per aria compressa

– Pc portatile marca ACER, modello ASPIRE 5738ZG, completo di mouse e caricabatteria

– Raccorderia varia

– Sistema di pittura

– Saldatore a gas; taglierino; set incompleto di micro cacciaviti

– Calibro ventesimale nuovo

– Serie chiavi a cricchetto marca Wurth in n. 2 cassette

– Materiale di consumo vario

– Minuteria varia su banco da lavoro

– N. 4 cannelli per saldatura collegate alla bombola precedentemente inventariata

– Cassetta contenete avvitatore manuale

– Contenitore contenete copicorda e relativa pinza per applicazione

– N. 2 mensole in legno 20 x 98

– Attrezzi vari

– Attrezzi vari

– Materiale antinfortunistica

– Minuteria per autoveicoli

– Martello pneumatico

– Rivettatrice

– Scaffale, con 4 ripiani, contenente minuteria e materiale vario in disuso

– Compressore Checcato 150 l

– Buste varie contenete latte e materiale da smaltire

– Cassa contenente spezzoni conduttori elettrici di sezioni varie

– Carrellino blu su due livelli

– Lampade per auto varia tipologia

– N. 2 cavalletti e n. 2 cunei

– Calcolatrice Olivetti Summa 182

– Piccolo spezzone similpelle colore nero

– Macchinetta elettrica circolare per taglio legno

– Levigatrice elettrica

– Tester batterie

– Cassetta kit riparazione pneumatici

– Kit controllo pressione pneumatici

– Viti autofilettanti varia misura, anelli di serraggio e tubi

– N. 3 gruppi regolatori pressione per saldature assoacetilenici, n. 2 regolatori di pressione per ossigeno e n. 1 per acetilene, n. 1 cannello per saldatura

– N. 2 Volmetro specifico per controllo batteria

– Idropulitrice

– Ingrassatore manuale

– N. 2 confezioni di panni non tessuto per plastica

– N. 1 tuta impermeabile gialla

– Kit saldatura per plastica paraurti

– Ganci per cannello

– N. 2 rotoli coprisedili

– Cassa con materiale di risulta

– N. 2 rotoli materiale per resinatura

– Raccorderia per tubi ad aria

– Martinetto per carrozzeria blu completo di accessori e cassetta

– Riflettore nero guasto

– N. 27 stampi per punzonatura in cassettiera da 12 mm

– N. 1 prolunga di m. 50 13 Amp

– N. 1 prolunga di m. 50

– Attrezzatura varia tra cui set lime piccole, chiavi serra fascette per manicotti, bussolotti cacciavite italiano e americano

– N. 2 cavalletti blu

– N. 4 cavalletti in legno

– Spezzoni di tubo per ria di varia sezione

– Kit chiavi riparazione bicicletta

– Spezzoni di conduttori elettrici

– N. 3 contenitori detergente lava mani, di cui 1 iniziato, con dispenser

– Kit per ritocco verniciatura autoveicoli marca Meccanocar

– Scaffalatura

– N. 9 pistole a spruzzo

– N. 1 pisola per lavaggio completa di tubi

– Mobiletto con n. 5 cassetti contenenti minuteria elettrica

– N. 1 vasca rossa per lavaggio componenti e motori

– N. 8 coprineon e n. 4 neon

– N. 1 rotolo telo per mascherare

– N. 5 estintori di capacità varia

– N. 1 insegna e portainsegna dimensioni 300 x 66 x 16,50

Prezzo base Euro 8.000,00

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire al Liquidatore, Avv. Agatino Dalmazio, offerta non inferiore ad € 8.000,00 entro il 3 luglio 2019, depositando contestualmente cauzione del 10% della somma offerta. Si precisa che in caso di presentazione di più offerte si procederà a gara sull’offerta più alta.

I beni vengono venduti come visti e piaciuti senza pertanto alcuna garanzia sulla loro funzionalità o possibilità di recesso da parte dell’acquirente.

La F.lli Davì di Fabio & Ignazio Davì snc in liquidazione non è responsabile della mancata o parziale corrispondenza delle descrizioni del lotto e declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni ed imprecisioni nelle descrizioni, nelle quantità ed in ogni altro dettaglio indicato nel lotto; per questo motivo la visione è fortemente raccomandata in modo da verificare la reale condizione dei beni su indicati. Oneri fiscali a carico dell’acquirente.

Per maggiori informazioni, presentazione offerte e richiesta visione dei beni, contattare il Liquidatore Avv. Agatino Dalmazio – Tel. 090.2982335 – 3395039265; pec studiolegaleassocioatodalmazioec@pec.giuffre.it Email: tinodalmazio@gmail.com

