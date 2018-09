0 Condivisioni Facebook Twitter

In Valdina via Fontana 4 – Lotto Unico: casa composta al p.t. da un vano ingresso-cucina-pranzo-piccolo bagno, al primo piano da due camere e un bagnetto, intercomunicanti e senza disimpegno sup. lorda complessiva mq circa 71. Prezzo base Euro 27.750,00. Prezzo minimo Euro 20.812,50. Rilancio minimo Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 21.11.2018 ore 12,00 nei locali della DEAS. G. E. Dr. Maffa. Professionista delegato Avv. Maria Luisa Campagna cell. 338/8983039, per info e visita immobile.

