0 Condivisioni Facebook Twitter

MISTRETTA (ME) – VIA CATANIA, 3,7,5 – VIA CORSO UMBERTO, 10 – LOTTO 1) ABITAZIONE, facente parte di un palazzo storico edificato intorno al 1842, della superficie lorda complessiva di mq. 571,37 circa. Costituito da piano terra di mq. 173,62 circa, composto da sette ambienti in pessimo stato d’uso. Una scaletta conduce all’abitazione del piano superiore. Piano primo, di mq. 158,32 circa, oltre mq. 4,75 di accessori (balconi e terrazzino): ingresso, soggiorno, cucina, due servizi igienici, disimpegno, quattro camere, salone, vano scala, con ripostiglio sottostante, oltre terrazzino e tre balconi. Piano secondo di mq. 155,60 circa, oltre mq. 2,34 di balconi e terrazzino, con: vano scala, cucina antica con forno a legna, cucina moderna, piccolo servizio igienico, soggiorno, vari disimpegni e tre ambienti sottotetto, comunicanti tra loro, oltre tre balconi e un terrazzino. Piano sottotetto, di mq. 71,13 circa oltre mq. 5,61 di terrazza, con: due ambienti posti ai lati del corpo scala, oltre ad una sovrastante terrazza. Prezzo base Euro 249.000,00. Offerta minima : Euro 186.750,00. Vendita senza incanto 02/04/19 ore 12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 56/2016 PT615454

(3)