RGE 480/1990

In Messina (ME), Via Santa Marta 316 – Lotto 2: Bene 002 – Piena proprietà quota 500/1000 di seminterrato, composto da magazzino diviso in 2 locali, posto al p.t. sviluppa una sup. lorda di circa mq 186,02. Bene 003 – piena proprietà quota 500/1000 composto da unico locale con servizi e spogliatoi posto al p.t. sviluppa una sup. lorda tot. mq 123,91. PREZZO BASE Euro 16.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 15/03/2019 ore 10:00 presso A.PRO.VE.D. in Messina, Via Argentieri 21. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

