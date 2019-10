0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 47/2017. In Roccalumera (ME), Via Cristoforo Colombo 23 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione piano S1, S2-T int. 4 e 8 scala C del “Condominio Residence 5 Pini”, con annesso box auto pertinenziale. PREZZO BASE Euro 102.201,00. Offerta minima Euro 76.650,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 16/01/2020 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via Maffei n. 5. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Maurotto Rosaria Silvia 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(0)