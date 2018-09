RGE 380/16

0 Condivisioni Facebook Twitter

MESSINA, via Sorbella 27 frazione Vill. Cumia Superiore – Lotto 1: abitazione unifamiliare della superficie commerciale di 100,96 mq, posto ai p.t. e primo di uno stabile adibito ad uso residenziale. PREZZO BASE Euro 49.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20.11.2018 ore 17,30 presso lo studio del delegato in Messina via Ettore Lombardo Pellegrino 23/C. G. E. Dr. Danilo Maffa. Professionista Delegato e Custode Dr. Massimo Salomone 3473347601, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)