RGE 375/2012. In Nizza di Sicilia (ME), via Vittorio Veneto, 34 – Lotto UNICO: Appartamento composto da ingresso, saloncino, due camere, cucina, disimpegno, bagno, balcone su prospetto principale est e su retrospetto principale ovest, posto al piano primo, sviluppa uan superficie lorda complessiva di mq 106,86. PREZZO BASE Euro 83.381,00. Offerta minima Euro 62.535,75. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 26/02/2019 ore 11:30 presso Studio del professionista delegato Avv. Molonè, Via La Farina n.171, is. G, Messina. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile.

